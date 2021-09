Trotz Ausfällen guter Weinjahrgang in Stuttgart-Untertürkheim erwartet

Die Weinmanufaktur Untertürkheim in Stuttgart ist trotz der diesjährigen Wetterkapriolen optimistisch, dass sie gute Weine abfüllen kann. Der warme Spätsommer tut den Trauben gut.

Mitte Ende September wird es mit der Weinlese so richtig losgehen. Davon geht Michael Warth aus, Genossenschaftswinzer der Weinmanufaktur Untertürkheim in Stuttgart. Wenn er durch seine Weinberge geht, sieht er einerseits Trauben, die in der Reife etwas später dran sind als sonst, andererseits: "Wenn man hört, was in anderen Regionen an Ausfällen durch Krankheiten ist, macht einen so ein Jahrgang wie hier natürlich besonders stolz", so Warth.

Schwieriges Weinjahr 2021 in Stuttgart - dennoch gute Qualität

Warth geht davon aus, dass es dieses Jahr in Stuttgart-Untertürkheim einen qualitativ hochwertigen Weinjahrgang geben wird. Ähnlich sieht das auch Saskia Wörthwein, Geschäftsführerin der Weinmanufaktur Untertürkheim. "Die Stimmung bei uns ist grundsätzlich gut. Allerdings ist 2021 schon ein schwieriges Jahr gewesen, weil die Witterung so anders war." Der Frost im Frühjahr und der kühle Sommer habe Probleme gemacht. "Der Jahrgang wird kleiner als normal, aber trotzdem denke ich ein sehr guter Jahrgang", so Wörthwein.

Michael Warth, Winzer der Weinmanufaktur Untertürkheim in Stuttgart, geht von einem guten Weinjahrgang 2021 aus. SWR Olga Henich

Dabei spielt voraussichtlich auch das warme, sonnige Spätsommerwetter eine Rolle. Der macht die Trauben süß und prall. Nach den zurückliegenden Wetterkapriolen "werden wir eigentlich mit einem wirklich schönen Herbst belohnt", findet der studierte Weinbauer und Önologe Michael Warth.

Pessimistische Ernteprognose für badischen Wein

In badischen Weinbaugebieten war zuletzt von einer schlechteren Ernteprognose zu hören. Die Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg hat diese Woche als einer der ersten Branchenbetriebe in Baden mit der Weinlese begonnen. Geschäftsführer Christian Gehring bestätigte für seinen Betrieb frühere Einschätzungen für die Ortenau, wonach Ernteausfälle von bis 40 Prozent erwartet werden.