Seit Juli gilt in der sogenannten kleinen Umweltzone in Stuttgart ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge der Euronorm 5. Dieses reicht laut einem neuen Gutachten aus, um die Stickstoffdioxid-Grenzwerte einzuhalten.

Das Fahrverbot in der "kleinen Umweltzone" in Stuttgart gilt seit Juli. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Zur kleinen Umweltzone gehören der Stuttgarter Talkessel und die Stadtteile Bad Cannstatt, Feuerbach und Zuffenhausen. Das Gutachten - das vom Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag vorgelegt und von externen Experten erstellt worden ist - bestätige, dass das aktuell geltende Dieselfahrverbot in der kleinen Umweltzone ausreiche und nicht auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden müsse - so lautet die Interpretation des Stuttgarter Regierungspräsidiums.

Land will noch nicht aufgeben

Da aber auch dieses räumlich begrenzte Fahrverbot nicht im Interesse des Landes sei, prüfe man weitere Einzelmaßnahmen, besonders in der stark belasteten Pragstraße, um damit das Verkehrsverbot zu verhindern, heißt es beim Regierungspräsidium weiter.