Güterzug überfährt Trampolin

Die Bundespolizei untersucht, wie es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß von einem Trampolin und einer Lok am Güterbahnhof Kornwestheim kommen konnte. Die Lokführerin hatte das Gerät zwar noch rechtzeitig entdeckt und eine Schnellbremsung eingeleitet. Sie konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Zug das Trampolin überrollte. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt und auch am Zug konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Lediglich das Trampolin wurde durch den Aufprall zerstört und nach einer Gleissperrung von den Schienen entfernt. Möglicherweise wurde das Sportgerät durch das Sturmtief in der Nacht auf die Gleise geweht.