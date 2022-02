Gruppe vom "Aufstand der letzten Generation" containert in Ludwigsburg

Sie fordern ein Gesetz, das es dem Handel verbietet, Lebensmittel zu entsorgen. In Supermarktcontainern sucht die Gruppe nach unverdorbenen Lebensmitteln, die sie dann verschenken.

Ihre Methoden sind zum Teil radikal und umstritten. Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe "Aufstand der Letzen Generation" lassen sich gern medienwirksam im Berufsverkehr auf Autobahnen festkleben. Kurz vor der Bundestagswahl traten einige von ihnen in den Hungerstreik, um den Kanzlerkandidaten ein Ultimatum zu setzen. Oder sie verteilen weggeworfene Lebensmittel aus den Müllcontainern von Supermärkten. Auch in Stuttgart und Umgebung sind die Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten inzwischen aktiv.

Nicht immer im Einklang mit Gesetz

Die "Letzte Generation" hat allerdings ein Problem. Wer Lebensmittel aus den Tonnen der Märkte holt - also "containert" - macht sich strafbar, wenn der Müllcontainer verschlossen ist oder auf abgeschlossenem Areal steht, zum Beispiel hinter einem Zahn. Wer beim "Containern" erwischt wird, dem kann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch drohen. Werden die Tonnen aufgebrochen und Sachen herausgeholt, kann sogar eine strafrechtliche Verfolgung wegen Diebstahls blühen. Die vier Mitglieder vom "Aufstand der letzten Generation", die in Ludwigsburg unterwegs wahren, nehmen das bewusst in Kauf. Sie wollen bei ihren Aktionen Gesicht zeigen.

"Wenn wir die Lebensmittel, die wir heute finden, dann verteilen, werden wir uns selbst anzeigen, um der breiten Öffentlichkeit zu signalisieren, dass diese Gesetze absurd sind."

Es sei erschreckend, wieviele Lebensmittel nach wie vor weggeworfen werden, erklärt Aktivistin Nele. Obwohl Grundnahrungsmittel immer teurer werden und sich Bedürftige teilweise das Nötigste nicht mehr leisten könnten. Für Supermärkte sei es noch lukrativer, Lebensmittel einfach zu entsorgen statt sie zu spenden. Ihre Mülltonnen schließen die Betreiber zum Teil ab, um nicht etwa für Lebensmittelvergiftungen haftbar gemacht zu werden. Dagegen müsse gesetzlich vorgegangen werden. Die Gruppe fordert ein "Lebensmittel-retten-Gesetz". In Frankreich gibt es das schon - dort müssen größere Supermärkte unverkäufliche Lebensmittel an wohltätige Organisationen spenden. Wegwerfen ist verboten.

Cem Özdemir will Containern legalisieren

Dass der neue Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) plant, das "Containern" zu legalisieren, sei ein Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht genug, sagt die Gruppe.

"Wir brauchen eine Agrarreform, sodass Landwirte, die auf Biodiversität setzen, auch gerecht entlohnt werden, und so das Wegwerfen und Aussortieren schon in der Produktion verhindert wird."

Außerdem müsse sich grundsätzlich etwas an der Einstellung der Menschen verändern. Zum Beispiel müsse beim Thema Mindesthaltbarkeitsdatum viel mehr Aufklärung betrieben und neue Wege gefunden werden, so dass auch wirklich nur verdorbene Lebensmittel im Müll landen und die Menschen per se nur noch das einkaufen, was sie auch wirklich verbrauchen können.

Positive Reaktionen auf das "Containern"

Die Menschen auf der Straße reagieren mit überwiegender Mehrheit positiv auf die Aktion der Gruppe. Viele können nicht nachvollziehen, warum weiter Lebensmittel entsorgt werden - gerade jetzt in Zeiten von Inflation und steigenden Verbraucherpreisen, die viele bedürftige Familien in Bedrängnis bringen.

"Bei der Armut heutzutage müsste das '"Containern" offen für jeden sein, ohne, dass es bestraft wird. Im Grunde müssten die bestraft werden, die die Sachen wegschmeißen"

Proaktiv aber friedlich

Ziviler Ungehorsam? Ja, aber friedlich – so das Motto der Stuttgarter Gruppe der "Letzten Generation". Den Aktivisten ist es auch wichtig, beim '"Containern" keine Schäden oder Vermüllung anzurichten, um Supermarktbetreiber nicht zu verärgern, und dafür zu sorgen, dass die Märkte die weggeworfenen Lebensmittel stärker absichern und damit das Containern für andere erschweren. Aber sie wollen ein Zeichen setzten. Radikal aber, so sagen sie, seien nur die Folgen, die die Welt erwarten muss, wenn es immer so weitergeht.