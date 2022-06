Beim Neubau des Flugfeldklinikums in Böblingen wurde am Freitag offiziell der Grundstein gelegt. Am Nachmittag bekommen Anwohner und Interessierte die Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen. Die Rohbauarbeiten sind in vollem Gange. Besucher können unter anderem in die zukünftige Radiologie gehen. Geöffnet ist die Baustelle am Freitag von 15 bis 18 Uhr. Das neue Flugfeldklinikum wird 700 Betten in neun Stationen für Allgemeinpflege haben, dazu 13 ausgebaute OP-Säle. Es soll 2025 fertig werden.