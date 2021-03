Die Corona-Fallzahlen steigen wieder an - und parallel nehmen die besorgniserregenden Virusvarianten zu, die auch in Stuttgarter Schulen und Kitas bereits zu Folgefällen geführt haben. Ab sofort sollten deshalb auch Grundschüler eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule tragen, so die Empfehlung der Stadt Stuttgart. Sitzt der Mund-Nasen-Schutz korrekt, sei dies bei gesunden Kindern gesundheitlich unbedenklich, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Kinder sollten dabei die Möglichkeit haben, die Masken bei Bedarf abzunehmen oder eine Maskenpause einzulegen. Kinder mit chronischen Krankheiten sollten aber eine medizinische Maske tragen, in Absprache mit ihrem Kinder- und Jugendarzt, empfiehlt die Stadt weiter.