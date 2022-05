170 Kilo Spargel im Kreis Ludwigsburg vom Feld gestohlen

In Freiberg-Heutingsheim (Kreis Ludwigsburg) ist in großem Umfang Spargel frisch vom Feld gestohlen worden. Gleich zweimal sollen Unbekannte nachts grünen Spargel geerntet und mitgenommen haben. Am Wochenende wurden laut Polizei zunächst etwa 100 Kilogramm abtransportiert. In der Nacht auf Dienstag folgten weitere rund 70 Kilogramm. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der Spargel einen Wert von insgesamt 2.200 Euro gehabt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Unbekannten bei der illegalen Spargelernte beobachtet haben.