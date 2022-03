Grüne Politiker aus der Region Stuttgart sehen die Energie- und Verkehrswende als sicherheitspolitische Notwendigkeit. Der Ukraine-Krieg zeige: Man müsse sich von den Fossilen frei machen.

Ricarda Lang, Grünen-Bundesvorsitzende und Abgeordnete für den Wahlkreis Backnang, hat sich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine für eine Abkehr Deutschlands von fossilen Rohstoffen und massive Investitionen in erneuerbare Energien ausgesprochen.

Politiker Gastel: Mit grünem Strom weniger abhängig

Der grüne Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Wahlkreis Nürtingen) begrüßte den harten Sanktionskurs gegen das russische Regime. Beide verteidigten im Gespräch mit dem SWR den geplanten Ausbau der Bundeswehr und die Unterstützung der Ukraine mit Waffen.

Matthias Gastel ist Verkehrspolitiker und grüner Abgeordneter vom Wahlkreis Nürtingen. matthias-gastel.de Fotograf Stefan Kaminski

"Wir müssen die Frage der Wehrhaftigkeit Deutschland, der EU und Europas ganz neu definieren - durch das Vorgehen Putins sind wir dazu gezwungen", sagte Gastel am Montag. Er betont dabei, dass dies bestens zusammen gehe mit dem Klimaschutz: "Wir werden viele Dinge neu ausrichten müssen - und im Bereich der Energiepolitik plädieren wir Grüne schon lange dafür, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen." Strom aus Erneuerbaren nennt er in diesem Zusammenhang "Freiheitsenergien" - eine Wortwahl, die FDP-Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner geprägt hat.

Mit Strom etwa aus Sonnen- und Wasserkraft sei man weniger abhängig "von Leuten wie Putin oder auch von Ländern wie Saudi-Arabien". Dies betreffe auch den Verkehrsbereich, so Gastel, der seit Jahren als Verkehrspolitiker arbeitet. Schließlich gingen auf Mobilität und Transport ein großer Anteil des aktuellen Verbrauchs fossiler Energieträger. "Die Dinge passen zusammen: Wir wollen und müssen uns unabhängiger machen - und das Ganze ist dann auch noch im Sinne des Klimaschutzes."

Ricarda Lang ist Bundeschefin der Grünen und Bundestagsabgeordnete vom Wahlkreis Backnang / Schwäbisch Gmünd. ricarda-lang.de/kontakt, Fotograf: Elias Keilhauer

Grünen-Politikerin Lang: Durch Erdgas verwundbar gemacht

Ricarda Lang stellte zudem fest: "Sicherheit ist mehr als nur militärische Mittel". Energie-Souveränität gehöre ebenso dazu wie auch Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit. In den Jahren unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe man sich durch die Abhängigkeit von Öl und Erdgas "unheimlich verwundbar" gemacht. Den Preis zahle man in Deutschland nun auch durch höhere Energiepreise, erst recht, wenn man Russland komplett aus dem SWIFT-Zahlungsverkehr ausschließe. "Aber jetzt reicht es nicht, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wir wussten es schon immer. Jetzt müssen wir handeln", sagte Lang. Sie schlägt vor, Gasheizungen in Neubauten zu verbieten, eine deutliche Förderung von Sonnen- und Windenergie und sich unabhängiger von einzelnen Energieträgern zu machen. In der Summe fordert Lang den "absoluten Turbo" in der Energiewende.