Im Kreis Esslingen ist in der Nacht zum Mittwoch in einer Produktionshalle ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

In Wernau (Landkreis Esslingen) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in einem Industriebetrieb ausgebrochen. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um eine Halle der Firma Bosch Junkers. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Der Brand sei um 0:45 Uhr gemeldet worden, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Das ganze Gebäude habe gebrannt, als die Einsatzkräfte in der Nacht zum Mittwoch eingetroffen seien.

Schaden in Millionenhöhe

Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren im Großeinsatz. Seit 5 Uhr am Morgen sei der Großbrand unter Kontrolle, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen dem SWR mit. Die Einsatzkräfte sind inzwischen bei den Nachlöscharbeiten. Anwohner werden weiterhin gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Im Bereich Johannesstraße/Junkersstraße/Bergstraße kommt es weiterhin zu Geruchsbelästigungen. Die katholischen Kitas bleiben heute geschlossen. Eine Warnung des Innenministeriums auch für benachbarte Städte und Gemeinden wurden inzwischen aufgehoben. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Einem Polizeisprecher zufolge sei zwischenzeitlich das Löschwasser vor Ort zur Neige gegangen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, es sei eine Leitung vom etwa einen Kilometer entfernten Neckar gelegt worden, die Wasserversorgung stehe. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.