Durch einen Brand in einem Recyclingbetrieb ist es zwischen den Stuttgarter Stadtteilen Zuffenhausen und Feuerbach am Samstagabend zu einer Rauchentwicklung gekommen. Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben, Klimaanlagen abgeschaltet werden, so eine Warnmeldung der Stuttgarter Feuerwehr. Aufenthalte im Freien waren im Bereich der Wolke zu vermeiden.