Großbrand bei Recyclingfirma in Backnang

In einem Entsorgungsbetrieb im Rems-Murr-Kreis ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Eine Lagerhalle wurde zerstört. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In einem Recyclingbetrieb in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht zu Dienstag ein Großfeuer ausgebrochen. Bei dem Feuer wurde eine Lagerhalle vollständig zerstört. Sie war offenbar nicht mehr zu retten.

Laut Polizei gibt es keine Verletzten

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle bereits vollständig in Flammen. Das Feuer breitete sich rasch aus, dichter, schwarzer Rauch stieg über dem Stadtgebiet auf. Der Pressesprecher der Feuerwehr Backnang Tim Maier sagte dem SWR, dass in der Halle Müll gelagert sei, der wie die Halle selbst brenne. Ein Übergreifen der Flammen konnte laut dem Feuerwehrsprecher verhindert werden. Mehr als 100 Feuerwehrleute und weitere Rettungskräfte sind im Einsatz.

Ein Sprecher der zuständigen Polizei Aalen sagte dem SWR am frühen Dienstagmorgen, dass es keine Verletzten gegeben habe. Weitere Einzelheiten nannte der Polizeisprecher nicht.

Brandursache noch unklar

Die Recyclingfirma liegt im Gewerbegebiet Mühlgrund in Backnang. Die dortige Heinrich-Hertz-Straße ist aktuell zwischen Weissacher Straße und der Bundesstraße 14 in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei bittet Anwohner weiterhin, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. Eine Gefährdung durch Rauchgase konnte in der Nacht nicht ausgeschlossen werden.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen, ebenso zur Brandentstehung. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch mehrere Stunden dauern werden.