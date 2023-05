Bei einem Grill-Unfall in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) am Montag hat sich ein Mann verletzt. Zudem gelangte Benzin in die Kanalisation und löste eine Verpuffung aus.

Am Pfingstmontag gab es auf einem Privatgrundstück im Ortsteil Heutensbach in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) beim Grillen eine 2,5 Meter hohe Stichflamme, nachdem ein Mann Benzin als Brandbeschleuniger auf den Grill gekippt hatte. Dabei wurde der 32-Jährige laut Polizei leicht verletzt. Allerdings verschmorte die Flamme auch den Benzin-Kanister mit 20 Litern, so dass das Benzin austrat und über einen Schacht in die Kanalisation lief. In der Folge kam es im Kanal zu einer Verpuffung, dabei wurde der Schachtdeckel ausgehoben. Stadtwerke mussten Kanalisation reinigen Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die beiden Feuerwehren Allmersbach und Backnang waren mit insgesamt 21 Personen und drei Fahrzeugen vor Ort. Zwei Mitarbeitende der Stadtwerke Backnang kümmerten sich außerdem um die Reinigung der Kanalisation.