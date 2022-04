Grabkapelle Württemberg auf dem Rotenberg startet die Saison 2022

Die Grabkapelle auf dem Württemberg öffnet am diesen Freitag wieder ihre Pforten. Das teilte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, mit. Neben neuen Führungen, Lesungen und einem Familientag in Kooperation mit dem Mercedes-Benz-Museum soll es mehrere Konzerte geben. Außerdem hat das Denkmal mit der ehrenamtlichen Stuttgarter Hilfsorganisation STELP einen neuen Kooperationspartner. Mit einer Veranstaltung unter dem Motto "Nächsten.Liebe" soll beispielsweise für den guten Zweck gesammelt werden. Das sei ganz im Sinne von Königin Katharina von Württemberg, für die die Kapelle erbaut wurde. Ihr habe viel daran gelegen, Gutes zu tun und Not zu lindern, so die Verwalterin der Grabkapelle.