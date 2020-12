Gotthilf Fischer ist tot. Über Jahrzehnte wurde Fischer zum "Therapeut der wunden Seelen". Der im Kreis Esslingen geborene Chorleiter war international bekannt - vor allem mit den "Fischer-Chören".

Gotthilf Fischer starb bereits am Freitag, wie seine Managerin Esther Müller der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch bestätigte. Der Musiker sei "einfach eingeschlafen", sagte Müller. "Es war die Zeit und das Alter." Er sei am Mittwoch im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Mit 14 Jahren ersten Chor gegründet

Fischer wurde am 11. Februar 1928 im schwäbischen Plochingen (Kreis Esslingen) geboren. Er wuchs als Sohn eines Hobbymusikers auf und gründete mit 14 Jahren seinen ersten Chor. Drei Jahre später übernahm er die Leitung des Gesangvereins Concordia in Deizisau, später wurde er Leiter weiterer Gesangvereine.

Zu bundesweiter Berühmtheit gelangte er, als die Fischer-Chöre 1969 in der Sendung "Dreimal neun" mit Wim Thoelke auftraten. Bald darauf erschien die erste Schallplatte. Fischer dirigierte zwischenzeitlich mehr als 60.000 Sänger auf der ganzen Welt. Sie waren in Freundeskreisen der Fischer-Chöre aktiv. Mehr als 16 Millionen Schallplatten wurden weltweit verkauft.

Erst im vergangenen Jahr wurde der "König der Chöre" sogar noch für einen Internet-Erfolg ausgezeichnet: Seine Aufnahme der Europahymne "Ode an die Freude" mit der Liedzeile "Freude schöner Götterfunken" kam nach Angaben seines Managements auf mehr als 17 Millionen Youtube-Streams und Zehntausende Downloads bei Anbietern wie Amazon und Spotify. Umgerechnet zähle das in etwa so viel wie 75.000 physische Tonträger - dafür gab es eine Goldene Schallplatte. Fischers Frau Hilde war 2008 im Alter von 89 Jahren nach 59-jähriger Ehe gestorben. Sie hatte 1949 einen Sohn eingebracht, gemeinsam bekamen sie zwei Kinder.

Fischer wollte Lehrer werden

Gotthilf Fischer, der "Karajan aus dem Remstal" oder "Herr der singenden Heerschaaren" genannt wurde, trat vor Monarchen, Staatspräsidenten und mehreren Päpsten auf. "Man muss den Ton angeben, ein nettes Gesicht machen, Du musst Dich freuen und mit Begeisterung singen", erläuterte Gotthilf Fischer sein Erfolgsrezept.

"Die Leute spüren, ob es von Herzen kommt oder nur oberflächlich ist." Gotthilf Fischer

Fischer wollte eigentlich Sportlehrer werden. Noch während des Krieges, als er noch das Esslinger Lehrer-Seminar besuchte, gründete er den ersten Chor.

"Vor allen Dingen mach' ich's von Herzen"

1945 suchte die "Concordia Deizisau" einen Chorleiter und Fischer sprang ein. Mit seiner unkonventionellen Art weckte er die Sangeslust der Mitmenschen und der Chor bekam großen Zulauf: "Ich mache alles aus dem Stegreif und vor allen Dingen mach' ich's von Herzen". Bald übertrugen weitere Vereine dem jungen Autodidakten die Leitung ihrer Chöre.

Die Idee des Gotthilf Fischer

Gotthilf Fischer hatte die Idee, seine Chöre gemeinsam singen zu lassen und fasste sie zum Chorverband "Fischer-Chöre" zusammen. Beim schwäbischen Sängertreffen in Göppingen im Jahr 1949 kam es zum ersten gemeinsamen Auftritt und seine Fischer-Chöre wurden in den Sparten "Volksgesang" und "Kunstgesang" jeweils mit der Gold-Medaille ausgezeichnet. In dieser Zeit zählte sein Chor schon 400 Sänger. "Was dieser junge Dirigent versteht aus seinen Sängern herauszuholen, ist erstaunlich. Selbstsicher, mit einer beglückenden Ruhe steht er vor ihnen, auswendig dirigierend" schrieb die Presse. Sein Lehrerberuf war fortan passé.

Der Bekanntheitsgrad der Fischer-Chöre wuchs und bereits in den 1960er Jahren hatte der "Chorkönig" Gotthilf Fischer TV-Premiere in Horst Jankowskis TV-Sendung "Sing' mit Horst" und 1969 folgte der erste Auftritt zusammen mit seinen Chören bei Wim Thoelke in "3x9". Damit drang sein Ruf über die Grenzen des Schwabenlandes hinaus. Der Erfolg war nicht mehr aufzuhalten und erreichte durch die Unterzeichnung des ersten Plattenvertrages noch ganz andere Dimensionen. Von Anfang an waren seine Langspielplatten Bestseller.