"Gospel im Osten" feiert internationales Gospel-Festival in Stuttgart

Der Stuttgarter Chor "Gospel im Osten" feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Vom Gospel-Festival am Donnerstag in Stuttgart bis zum Jubiläumskonzert am Samstag in Ludwigsburg ist einiges geboten.

Der Stuttgarter Mega-Chor "Gospel im Osten" feiert sein 20-jähriges Bestehen mit viel Musik und internationalem Flair. In Stuttgart und Ludwigsburg können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag und Samstag Gospelmusik lauschen und mitfeiern. Stuttgart: Gospelfestival auf dem Schillerplatz an Christi Himmelfahrt Eingeläutet werden die "good times" für Gospel-Fans am Feiertag Christi Himmelfahrt auf dem Schillerplatz in Stuttgart mit einem Gospel-Festival. Zwölf Gospelchöre aus Nah und Fern sorgen seit dem frühen Nachmittag für gute Stimmung und ausgefallenen Sound vor der Stiftskirche. Der Eintritt ist frei. Die Chöre laden Besucherinnen und Besucher zum Freestyle-Mitsingen ein. Alleine feiern ist doof! Noch bis 20 Uhr treten verschiedene Chöre aus der Region, Sachsenheim (Landkreis Ludwigsburg) und Waldenbuch (Landkreis Böblingen) auf. Mit dabei singen auch alle acht Partnerchöre von "Gospel im Osten". Darunter auch Sängerinnen und Sänger aus dem Bergischen Land, der Schweiz und sogar aus Chile. Dass es so viele werden, hätte Albrecht Hoch, Pfarrer der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Stuttgart, auch nicht gedacht. "Alleine feiern ist doof", sagt er. Deshalb freue sich der Chor über die vielen Besucherinnen und Besucher. Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer lauschen den Klängen beim Gospel-Festival. Der Chor "Gospel im Osten" feiert sein 20. Jubiläum unter anderem hier am Schillerplatz in Stuttgart. SWR Jubiläumskonzert mit über 1.000 Sängerinnen und Sängern in Ludwigsburg "Celebrate good times, come on" sollen am Samstag 1.000 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne der MHP Arena in Ludwigsburg singen - als krönender Abschluss der Jubiläumswoche "United by Gospel". Tickets gibt es entweder für 20 Euro oder kostenlos, heißt es vom Veranstalter. Wer möchte, kann den Chor auch nach dem Konzert mit einer freiwilligen Spende unterstützen. "Gospel im Osten": Von kleinem Chor zur Erfolgsgeschichte Vor 20 Jahren trafen Pfarrer Albrecht Hoch und Chorleiter Tom Dillenhöfer im Stuttgarter Osten aufeinander. "Wir merkten schnell, dass wir den gleichen Wunsch hatten", erzählt Pfarrer Hoch. Beide wollten die Heilandskriche zum Singen und Klingen bringen. Wir wollten die Heilandskriche zum Singen und Klingen bringen! Das ist ihnen offenbar gelungen. Was 2005 als kleines Chorprojekt in der Heilandskirche im Stuttgarter Osten begann, ist in 20 Jahren zu einem internationalen Chor mit bis zu 700 Sängerinnen und Sängern aus über 20 Ländern gewachsen. Heute ist "Gospel im Osten" eine Chor-, Gemeinde- und Stadtteilarbeit der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart. 20 Jahre Gospel im Stuttgarter Osten Nach neun Jahren ist die Heilandskirche für die Proben schlicht zu klein geworden und der Chor zog in die Friedenskirche am Neckartor um. Mittlerweile ist auch die regelmäßig mit bis zu 600 Sängerinnen und Sänger aus über 20 Ländern gefüllt. Die Besonderheit am Chorprojekt: Interessierte können bei "Gospel im Osten" ohne Vorprüfung oder Singfähigkeiten mitmachen, sagt Chorleiter Tom Dillenhöfer. "Hier ist jeder ist willkommen!"

