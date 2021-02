Beim Prozess um einen Überfall auf einen Goldtransporter 2009 in der Nähe von Ludwigsburg, hat der Angeklagte eine Mittäterschaft bestritten. Er sei am besagten Tag im Dezember 2009 nicht dabei gewesen, habe vielmehr seinen Bruder zu einem Termin im Rheinland begleitet, sagt der Mann heute vor Gericht aus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36jährigen dagegen vor, einen der beteiligten Wagen gefahren zu haben, der die Beute in Sicherheit brachte. Die Bande hatte 120 Kilo Schmuck und Zahngold im Wert von 1,7 Millionen Euro erbeutet. Bis heute fehlt jede Spur. Der 36jährige ist der letzte Tatverdächtige, gegen den in diesem Fall ermittelt wird.