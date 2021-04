per Mail teilen

Fünf Tatverdächtige sind wegen Goldschmuggels in großem Stil festgenommen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Stuttgart mit.

Die Verdächtigen sollen Millionenbeträge am Zoll vorbeigeschmuggelt haben. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Arton Kraniqi

Den fünf Männern im Alter von 39 bis 74 Jahren wird gewerbs- und bandenmäßiger Einfuhrschmuggel vorgeworfen. Sie sollen allein 2020 über eine Tonne Gold im Wert von rund 60 Millionen Euro aus Liechtenstein nach Baden-Württemberg geschmuggelt haben. Das Geld dafür soll jeweils per Auto nach Liechtenstein gebracht worden sein.

Vermutete illegale Gewinne von 25 Millionen Euro

Den Ermittlern zufolge wurden über mehrere Jahre mehr als 25 Millionen Euro Einfuhrabgaben hinterzogen. Bei Durchsuchungen im In- und Ausland seien unter anderem Bargeld sowie Gold und Silber im Wert von insgesamt 3,3 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Gegen einzelne Personen und Firmen bestünden zudem sogenannte Vermögensarreste über 25 Millionen Euro. Das bedeutet: Es sollen Vermögenswerte in Form von Immobilien, Geld oder anderer Werte in Höhe der vermuteten illegalen Gewinne sichergestellt werden. Ein großer Teil davon ist nach Angaben der Behörden bereits gesichert.