Goldfische aus Stollenhauweiher werden nach Esslingen in Tierpark Nymphaea umgesiedelt

Hunderte Goldfische sollen am Donnerstag von Filderstadt nach Esslingen umgesiedelt werden. Der Grund: Sie vermehren sich extrem und stören massiv das ökologische Gleichgewicht in einem kleinen, nur 2,30 Meter tiefen Biotop namens Stollenhauweiher. Trotzdem werden dort immer wieder Goldfische ausgesetzt. Diese fressen dann viele der Kleinstlebewesen, die dort eigentlich einen Lebensraum finden sollen. In einer groß angelegten Aktion sollen die Goldfische jetzt abgefischt werden. Dazu werden von einem Boot aus Stromstöße ins Wasser gegeben. Diese betäuben die Goldfische, so dass sie von der Oberfläche abgefischt werden können. Anschließend werden sie in Wasserbehältern in den Esslinger Tierpark Nymphaea gebracht.