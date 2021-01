Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter gesunken. Der 7-Tage-inzidenzwert im Kreis Göppingen ist auf knapp 57 gesunken. 297 Menschen haben sich laut Angaben des Landesgesundheitsamtes in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in der Region Stuttgart mit dem Coronavirus neu infiziert. Das sind rund ein Viertel weniger als am Vortag. Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen wird mit 16 angegeben. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist im Kreis Göppingen auf 56,9 gesunken, 13 Zähler weniger als gestern. Die Kreise Ludwigsburg, Rems-Murr und Böblingen sowie Stuttgart melden Werte um 70. Allein in Esslingen liegt die Inzidenz aktuell bei 87,7.