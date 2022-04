Göppinger Frühling: Das erste Volksfest in Baden-Württemberg seit Corona-Ausbruch

per Mail teilen

Seit zwei Jahren das erste Volksfest ohne Zugangsbeschränkungen: Der Göppinger Frühling macht Schausteller und Besucher zufrieden - vom Wetter mal abgesehen.

Auf dem Marktplatz in Göppingen drehte sich das Riesenrad. Auf den Blick aus 40 Metern Höhe hatten die Göppingerinnen und Göppinger lange verzichten müssen. Bis Mittwoch war das Volksfest wieder in der Stadt, zuletzt ohne Maskenpflicht, ohne Zaun und Zugangsbeschränkungen. Der Göppinger Frühling war das erste Volksfest in Baden-Württemberg, das wieder ohne Beschränkungen stattfinden konnte, sagte Mark Roschmann vom Schaustellerverband Südwest Stuttgart im SWR.

Schausteller sind zufrieden

Das Wetter war während der acht Tage Göppinger Frühling eher Winter als Frühling. Trotz der kalten und nassen Tage war die Bilanz ganz in Ordnung, so Roschmann. Die Leute hätten es genossen, endlich wieder auf ein Volksfest gehen zu können. Und bei den Schaustellern war die Stimmung auch gut, weil sie endlich wieder arbeiten durften.

"Hauptsache mal wieder raus und Kinderaugen leuchten sehen."

Am Donnerstag wird abgebaut und dann beginnt für viele Schausteller bereits die Vorbereitung auf das Stuttgarter Frühlingsfest.