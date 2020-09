Vergnügungspark Göppingen öffnet an zwei Wochenenden

In Göppingen hat am Freitag ein Vergnügungspark eröffnet. Bis zum kommenden Dienstag sorgen auf dem Gelände an der EWS Arena mehr als 30 Schausteller mit Buden und Karussells für Kirmesatmophäre.