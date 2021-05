Um in den Kommunen und bei jedem Einzelnen mehr Bewusstsein für den Klimaschutz zu schaffen, startet die Stadt Göppingen ab dem 5. Juni einen sechswöchigen Wettbewerb mit Aktionen - den sogenannten "Klimathon". Angelehnt an die Distanz beim Marathonlauf lautet das Motto der Aktion: "42,195 Tage für mehr Klimagerechtigkeit". Interessierte sollen bei Mitmachaktionen und Vorträgen für das Thema Klimaschutz sensibilisiert werden, so der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier. Der sogenannten "Klimathon" wurde von einem Klimaschutz Startup ins Leben gerufen, um in Gemeinden und Regionen gemeinschaftlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Zusammen mit der Stadtverwaltung haben 40 freiwillige Bürgerinnen und Bürger Aktionen zu Bereichen wie Mobilität, Wohnen oder Ernährung entwickelt. Zudem soll eine App Impulse für kleine Verhaltensänderungen geben, die sofort positive Effekte auf das Klima haben.