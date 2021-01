Mit einer Feier in der Stadthalle Göppingen ist der neue Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) in sein Amt eingeführt worden. In seiner Rede am Donnerstagabend ging Maier unter anderem auf die Corona-Krise und mögliche Sparzwänge ein. Es müsse aber auch investiert werden, etwa in die Ansiedlung neuer Unternehmen der Kreativ- und Digitalwirtschaft. Trotz der Corona-Krise sieht Maier keinen Grund, hoffnungslos in die Zukunft zu blicken. Göppingen sei eine großartige Stadt mit starken Wirtschaftsunternehmen und einer starken Kultur- und Sportszene. Der neue OB versprach ein echtes Mobilitätskonzept und den Bürgern echte Beteiligung und echten Dialog.