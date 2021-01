Er ist einer der jüngsten Politiker, die in Deutschland zu einem Oberbürgermeister gewählt worden sind - der 29 Jahre alte Alexander Maier (Grüne) wird am Donnerstag in Göppingen offiziell in sein Amt eingesetzt. Der Landtagsabgeordnete war im November mit knapper Mehrheit zum Oberbürgermeister gewählt worden. Der Vorsprung auf Amtsinhaber Guido Till von der CDU betrug nur 79 Stimmen. Sein Landtagsmandat hat Maier inzwischen niedergelegt. Zur Amtseinführung kommt der Gemeinderat in der Göppinger Stadthalle zusammen. Vorgesehen ist dabei unter anderem die Einspielung einer Videobotschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Zuschauerplätze sind begrenzt. Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, nicht zu kommen und die Zeremonie live im Internet auf der Homepage der Stadt Göppingen zu verfolgen.