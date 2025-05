Der Oberbürgermeister wurde herausgefordert: Über 150 Menschen sollte er dazu motivieren, im Riesenrad das Maientagslied zu singen. Für die Göppinger ein Leichtes.

Rund 400 Menschen sind am Freitag auf dem Maientag in Göppingen zusammengekommen, um ihrem Oberbürgermeister bei einer Wette den Rücken zu stärken. Denn zum 375. Jubiläum des Maientages wurde das Riesenrad zum Schauplatz einer besonderen Challenge.

Der Herausforderer: Mark Roschmann, Schausteller-Urgestein und das nicht nur auf dem Maientag, sondern auch auf dem Wasen in Stuttgart. Sein Gegner: Göppingens Oberbürgermeister Alex Maier (Grüne).

Stadtwette zum Maientag 2025

Ihm sollte es gelingen, das Riesenrad auf dem Festplatz mit 156 Menschen zu füllen. Dabei sollten alle in den Stadtfarben Göppingens Rot und Weiß gekleidet sein und gemeinsam das traditionelle Maientagslied singen.

Wette: 156 Menschen singen im Riesenrad

Eine schwierige Sache? Maier zeigte sich von Anfang an siegessicher: "Ich gehe davon aus, dass ich die Wette locker gewinne", erzählte er. "Die Göppingerinnen und Göppinger sind heiß drauf!" Roschmann war sich da nicht so sicher. Über 150 Menschen in Rot und Weiß zusammen zu trommeln, das sei eine ganz schöne Nummer. Auf die Teilnehmenden wartete aber auch eine Belohnung - eine Freifahrt mit einem Fahrgeschäft und eine kulinarische Stärkung. "Welcher Schwabe kann da schon nein sagen?", lachte Maier noch am Morgen.

Vor dem Riesenrad auf dem Maientag in Göppingen versammelten sich Hunderte Menschen, um an der Wette teilzunehmen. Sie trugen die Farben der Stadt Göppingen Rot und Weiß. SWR

Und damit sollte der Oberbürgermeister Recht behalten. Pünktlich zum verabredeten Zeitpunkt sammelten sich die Göppingerinnen und Göppinger in Rot und Weiß vor dem Riesenrad auf dem Maientag. Einmal durchgezählt stand schnell fest: 300 bis 400 Menschen waren zusammengekommen, mehr als doppelt so viele wie geplant. Textsicher schienen die meisten auch, denn kurz darauf ertönte das traditionelle Maientagslied vom Riesenrad aus über den ganzen Platz - sogar alle drei Strophen, statt nur wie gefordert die erste.

OB Maier hat Wetteinsatz trotzdem eingelöst

Auch wenn Oberbürgermeister Maier die Wette so deutlich gewonnen hat - seinen Wetteinsatz wollte er trotzdem einlösen: eine Stunde ein Fahrgeschäft auf dem Maientag moderieren. "Ich habe früher beim Radio gearbeitet, da hab ich wirklich keine Scham", erzählte er.

Maientag in Göppingen: 375 Jahre Tradition

Ursprünglich feierten die Göppinger den Maientag als Friedens- und Dankfest zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Auch heute hat das Fest noch einen traditionellen Kern. Der historische Teil des Festumzugs am Samstagmorgen erzählt die Geschichte des Filstals und der Hohenstaufenstadt. Dazu gehörte auch das Maientagslied, das die Göppinger für die Wette im Riesenrad gesungen haben.

Alles, was die Göppingerinnen und Göppinger heute bewegt, ist ebenfalls Teil des Festumzugs. Vereine, Schulen und Organisationen greifen dabei ihre Themen kreativ, kritisch und auch mal satirisch auf. Der Maientag findet bis einschließlich Montagabend statt mit einer Drohnenshow zum Abschluss.