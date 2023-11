Die aktuelle Infektionswelle ist auch in der Region Stuttgart angekommen. Deshalb ziehen die Alb-Fils-Kliniken aus Göppingen erste Konsequenzen. Es gilt wieder: Maske tragen.

In den Alb-Fils-Kliniken wird in Bereichen, wo viele Patienten sind, wieder die Maskenpflicht eingeführt. Erst einmal als "präventive Maßnahme", heißt es vom Klinikverbund. Seit Anfang Oktober würden die Zahlen steigen, sowohl bei Grippe, Corona oder andere Infektionskrankheiten. "Wir erleben aktuell eine Infektionswelle, die uns täglich neue Höchststände beschert", teilte Wolfgang Schmid mit, der Kaufmännische Geschäftsführer der Alb-Fils-Kliniken. Die hohe Zahl an Infektionen kann aktuell in ganz Baden-Württemberg beobachtet werden.

Klinikchef: Angehörige kommen verschnupft ins Krankenhaus

Nun soll vermieden werden, dass der reguläre Betrieb in Gefahr kommt, weil es zu viele Krankheitsausfälle gibt. Denn auch immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses sind betroffen und werden krank. Neben der Sorge um die Personaldecke sieht Schmid das Verhalten von einigen Gästen eher kritisch: "Wir sehen auch wieder verstärkt Besucherinnen und Besucher, die verschnupft oder mit Husten ihre stationär liegenden Angehörigen besuchen."

Maskenpflicht, um Personal im Krankenhaus zu schützen

Deshalb müssen Patienten, Besucher und auch Mitarbeitende im gesamten Stationsbereich in der Klinik am Eichert in Göppingen und der Helfenstein-Klinik in Geislingen jetzt wieder entweder eine OP- oder eine FFP2-Maske tragen. Der Klinikverbund hofft, dass die Maskenpflicht nur vorrübergehend nötig ist.