Im Landkreis Göppingen ist der Corona-Inzidenzwert zwar auf 57,3 gestiegen und liegt damit über dem Grenzwert von 50. Dennoch treten von Montag an im Kreis Göppingen Lockerungen im Einzelhandel in Kraft. Das Landratsamt Göppingen hat am Sonntag eine entsprechende Notbekanntmachung veröffentlicht. Der Anstieg der Corona-Fallzahlen gehe vor allem auf Ausbrüche in einem Pflegeheim, einem Kindergarten und einer Großfamilie zurück und nicht auf ein diffuses Geschehen, heißt es. Deshalb bewerte das Gesundheitsamt des Landkreises das Infektionsrisiko derzeit wie bei einer Inzidenz von unter 50. Weitere Öffnungen im Einzelhandel sind von heute an auch im Kreis Böblingen und im Rems-Murr-Kreis möglich.