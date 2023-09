Göppingen: 24-Jähriger steht unter Mordverdacht

Die Polizei ermittelt gegen den Mann, weil er eine 57-Jährige erstochen haben soll. Er befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Ein Tatmotiv sei aber noch vollkommen unklar.

Ein Mann soll in Göppingen eine Frau getötet haben. Die Polizei geht davon aus, dass der 24-Jährige mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen hat. Die 57-jährige Frau wurde am Samstag in einer Wohnunterkunft in der Metzgerstraße entdeckt, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.

Tat liegt schon mehrere Tage zurück

Die Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass die Frau von Freitag auf Samstag getötet wurde. Zeugen hätten die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden die Frau leblos in ihrem Zimmer.

Verdächtiger wohnte in Donzdorf

Durch Ermittlungen sei der Mann aus Donzdorf (Kreis Göppingen) in Verdacht geraten, so die Behörden. Wie sie nun mitteilten, wurde der 24-Jährige am Sonntag in seiner Wohnung festgenommen. Ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Eine Sonderkommission soll nun die genauen Hintergründe herausfinden.