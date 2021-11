Stadt Göppingen fördert Mehrweggeschirr

Die Stadt Göppingen wird im Rahmen der Göppinger Agenda 2030 das Anbieten von To-go-Speisen und -Getränken in Mehrweggeschirr finanziell fördern. Interessierte Göppinger Gastronomiebetriebe können für die Etablierung eines Mehrwegsystems bis Mitte Dezember einmalig eine Fördersumme von 200 Euro beantragen. Bereits im Frühjahr hatten bei Online-Infoveranstaltungen drei Unternehmen exemplarisch ihre Mehrwegsysteme vorgestellt. In den vergangenen Monaten haben sich daraufhin einige weitere Göppinger Betriebe für die Einführung eines Mehrwegsystems entschieden. Ab Januar 2023 wird es eine Mehrwegpflicht in der Gastronomie geben, das hatte der Bundestag dieses Jahr beschlossen. Unter anderem erhofft man sich, den Abfall im öffentlichen Raum einzudämmen, der pro Jahr bundesweit rund 700 Millionen Euro an Kosten verursacht.