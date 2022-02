Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher zur Ehrenbürgerin ernannt

Die Stadt Göppingen ernennt an diesem Samstag die 87-jährige Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher offiziell zur Ehrenbürgerin. Sie werde damit für ihren unermüdlichen Einsatz gewürdigt, ihre Erlebnisse und das Wissen um die NS-Verbrechen weiterzugeben und sich für Toleranz und Respekt einzusetzen, teilte die Stadt Göppingen mit. Er sei glücklich und stolz, dass sie diese Auszeichnung annehme, so Oberbürgermeister Alex Maier (Grüne). Inge Auerbacher ist eine der wenigen Überlebenden der ehemaligen Jüdischen Gemeinde Göppingen. Sie war 1942 als Siebenjährige mit ihren Eltern in das Vernichtungslager Theresienstadt deportiert worden. Nach dessen Befreiung kehrte sie für einige Monate nach Göppingen zurück. Schließlich wanderten sie und ihre Eltern in die USA aus, wo die 87-Jährige heute lebt.