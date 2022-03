Alb Fils Kliniken unter Corona-Druck

Die steigenden Corona-Zahlen belasten auch die Alb Fils Kliniken (Kreis Göppingen). Aktuell beträgt der Personalausfall in den Alb-Fils-Kliniken rund 5 Prozent - und ist damit etwa doppelt so hoch wie normal. Man sei genauso ausgelastet wie in der zweiten und dritten Welle der Pandemie, erklärte am Dienstag ein Kliniksprecher dem SWR auf Anfrage. Alle Stationen würden normal laufen - allerdings mit kleinen Einschränkungen. Für die Zeit nach dem 20. März und dem damit verbunden Wegfall der bisherigen Corona-Regelungen rechne man mit steigenden Zahlen. Krankenhausintern werde man die bisher geltenden Regeln, also beispielsweise 3G-Plus und Maskenpflicht für Besucher, aber soweit als möglich aufrechterhalten.