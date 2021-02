Der Kreis Göppingen liegt jetzt unter der 7-Tages-Inzidenz von 50. Das hat das Landesgesundheitsamt mitgeteilt. Der Inzidenzwert liegt demnach aktuell bei knapp 49. Vor einer Woche lag er noch bei rund 87. Das Landratsamt in Göppingen hatte im Vorfeld mitgeteilt, zunächst müsse sich zeigen, ob der Abwärtstrend stabil bleibe. Auch der Rems-Murr-Kreis kratzt mit rund 51 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche an der 50er-Marke, ebenso der Kreis Böblingen mit rund 56. Den höchsten Wert verzeichnet weiterhin der Kreis Esslingen mit 86. In der gesamten Region Stuttgart sind an einem Tag zuletzt 13 Menschen an oder mit Corona gestorben.