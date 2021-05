Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Mittwochmittag im Kreis Göppingen eine leblose Person aus der Fils geborgen. Der leblose Körper wurde in Höhe von Göppingen-Faurndau im Fluss treibend entdeckt. Mehrere Kilometer weiter konnte die Leiche des Mannes in Uhingen von der Feuerwehr aus der Fils geborgen werden. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es derzeit nicht, teilte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm am Mittwochnachmittag auf SWR-Anfrage mit. So seien keine äußerlichen Verletzungen wie Messerstiche oder Schussverletzungen erkennbar gewesen. Ob es sich um einen Unfall oder Suizid gehandelt habe, müsse noch ermittelt werden.