Dieses Wochenende steigt das dritte Internationale Glockenspielfestival in Esslingen. Kostenlos, unter freiem Himmel und mit Sicherheitsabstand.

Die Einen überkommt beim weitschwingenden Klang der Glocken die große Ruhe, Andere fühlen sich zur Ewigkeit hingezogen. Starke Gefühle sind es auf jeden Fall, die von den sechs Carilonneuren, also Glockenspielmeistern, am Samstag und Sonntag vor dem Alten Rathaus ausgelöst werden. Diese nicht mehr an die Erde gebundene Stimmung kann man im städtischen Liegestuhl genießen, im Stehen und im Gehen. „Turm und Klang“ heißt das Festival, eine Perle nennt es Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger, und was die Dichter Oscar Wilde und Italo Calvino dazu meinen, trägt ein Schauspieler vor.