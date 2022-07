Region Stuttgart: Glasfaserausbau im Zeitplan

Der Verband Region Stuttgart ist mit der Geschwindigkeit beim Glasfaserausbau zufrieden. In einer Mitteilung heißt es am Donnerstag, man befinde sich im Zeitplan. Zum Jahresende seien mehr als 210.000 Haushalte in der Region mit Glasfaser ausgestattet gewesen. Das seien 43.000 mehr als Mitte des Jahres. Der Breitbandbeauftragte der Region, Hans-Jürgen Bahnde, spricht deshalb vom schnellsten Wachstum aller deutschen Wirtschaftsregionen. In diesem Jahr entfallen die meisten Anschlüsse laut Mitteilung mit jährlich über 100.000 auf die Deutsche Telekom. Hinzu kämen Kooperationen des Unternehmens mit den Stadtwerken Filderstadt (Kreis Esslingen), Weinstadt (Rems-Murr-Kreis), Ludwigsburg-Kornwestheim und Bietigheim-Bissingen (beide Kreis Ludwigsburg). Zumeist bauten die Stadtwerke das Netz, das die Telekom dann miete und betreibe.