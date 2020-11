Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist Corona-bedingt abgesagt. Deshalb beginnt am Donnerstag alternativ der Stuttgarter "Adventszauber" - und bereits von Mittwoch an erstrahlen wieder die "Glanzlichter" auf dem Schlossplatz und in der Königstraße. Acht Lichtkunstwerke bringen den Schlossplatz jeden Abend zum Leuchten. Eine neue Figur stellt dabei das Stuttgarter Rössle aus dem Stadtwappen dar. Weitere Figuren stehen für die touristischen Wahrzeichen wie den Fernsehturm oder die Wilhelma. Für die Illumination der 1,2 Kilometer langen Königstraße werden mehr als hundert Bäume mit tausenden energiesparenden LED-Lampen ausgestattet. Ab morgen dann dürfen 33 Hütten und Stände verteilt in der Innenstadt ein weihnachtliches Sortiment anbieten. Glühweinstände wird es keine geben. Der Adventszauber endet am 9. Januar.