"Giga-Train" von Tesla wird vom Land BW vermietet

Die Akku-Shuttle-Züge, die für die Mitarbeitenden der Firma Tesla zum Batterie-Werk in Berlin-Brandenburg fahren, gehören eigentlich dem Land Baden-Württemberg. Das hat das baden-württembergische Verkehrsministerium dem SWR gegenüber bestätigt. Demnach seien die Fahrzeuge aktuell vom Land und der Firma Siemens an Tesla vermietet, da die angedachten Strecken in Baden-Württemberg noch nicht betriebsbereit sind.