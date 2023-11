Bei einem Unfall in Stuttgart-Vaihingen wurde Anfang Oktober ein Mann schwer verletzt. Mehr als einen Monat später geht die Polizei davon aus, dass der Mann extra angefahren wurde.

Nach einem Unfall Anfang Oktober in Stuttgart-Vaihingen ermittelt die Polizei inzwischen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Sie geht mittlerweile davon, dass ein 31-jähriger Fußgänger nicht zufällig angefahren worden war, so ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Zu den Tathintergründen hält sich die Polizei bislang bedeckt. Nur so viel: Der Autounfall war wohl ein gezielter Tötungsversuch. Nach intensiven Ermittlungen vermutet die Polizei, dass ein 25-Jähriger am Steuer eines silbernen Cabrios saß. Er soll den Fußgänger gezielt in der Nähe der Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen angefahren haben, als dieser die Straße überquerte. Der Autofahrer flüchtete und ließ sein Opfer schwer verletzt zurück.

Obwohl auch mit einem Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen gesucht wurde, konnte er nicht gefasst werden. Die Polizei fand aber wenig später das Auto mit niederländischem Kennzeichen. Die Polizei fahndet nach dem 25-jährigen Mann. Wo er sich aufhält, sei nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Mann oder das Fahrzeug beobachtet haben.