Eine Gewitterfront mit Starkregen hat am Montagabend auch in der Region Stuttgart für Schäden gesorgt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Betroffen war unter anderem der Rems-Murr-Kreis. In Weinstadt-Strümpfelbach schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses ein. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. In Plüderhausen fiel ein Baum auf eine Kita. Die Schadenshöhe ist jeweils noch unklar. Stürmischer Wind und Starkregen lösten auch im Kreis Böblingen Einsätze von Feuerwehr und Polizei aus. In der Innenstadt von Herrenberg wurden Straßen überflutet und Gehwege unterspült. Zwischen Gäufelden-Nebringen und Jettingen-Sindlingen fiel ein Baum auf einen Stromversorgungsmast.