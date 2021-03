Der Trumpf-Steg in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist eine ganz besondere Brücke. Davon war die Jury des Deutschen Brückenbaupreises überzeugt - und noch eine Brücke aus der Region Stuttgart ist ausgezeichnet worden.

Der Trumpf-Steg in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist beim Deutschen Brückenbaupreis 2020 ausgezeichnet worden. sbp / sbp-Andreas Schnubel / sbp-Hans Schober

Der Trumpf-Steg ist eine Fußgängerbrücke, die über die Gerlinger Straße in Ditzingen führt. Die Brücke wurde 2018 gebaut und verbindet zwei Betriebsareale der Firma Trumpf. So können die Mitarbeitenden die viel befahrende Straße sicher überqueren.

Der Trumpf-Steg überzeugte die Jury des Deutschen Brückenbaupreises - der Preis wird von der Bundesingenieurkammer und dem Verband beratender Ingenieure (VBI) vergeben - unter anderem durch die konsequente Umsetzung einer außergewöhnlichen Tragwerksidee. Der Trumpf-Steg besteht aus einer nur 20 Millimeter dünnen, gekrümmten Edelstahlschale. Die Experten seien durch die "Nutzung hochentwickelter Materialien und Technologien sowie nicht zuletzt durch den gemeinsamen Gestaltungswillen von Bauherr und Ingenieur" überzeugt gewesen, so die schriftliche Begründung der Jury. Neben dem Trumpf-Steg erhielt außerdem auch die Retheklappbrücke in Hamburg den Deutschen Brückenbaupreis 2020.

Weiterer Preis für Holzbrücke in Weinstadt

Holzbrücke an der Birkelspitze in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). www.hochbau-fotografie.de

In der Kategorie "Fuß- und Radwegbrücken" wurde die Holzbrücke an der Birkelspitze in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ausgezeichnet. "Mit ihrer sanft geschwungenen Gestalt fügt sich die knapp 40 Meter lange Brücke hervorragend in die Parklandschaft der Rems ein", hieß es vom Deutschen Brückenbaupreis. In der Kategorie "Straßen- und Eisenbahnbrücke" gewann die Brücke bei Schwaig (Bayern) und die Instandsetzung der Elster-Brücke bei Neudeck (Brandenburg). Außerdem wurde die Sanierung der König-Ludwig-Brücke in Kempten (Bayern) gewürdigt.