Seit Mittwoch bestreikt die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) die SWEG. Wieder fallen Züge aus. SWEG-Aufsichtsratschef Lahl verurteilt das Vorgehen der Gewerkschaft.

Die GDL setzt ihre Streiks bei der Süddeutschen Landesverkehrsgesellschaft (SWEG) fort. Nach einer Streikpause während der Weihnachtszeit kommt es am Donnerstag - wie auch schon am Mittwoch - wieder zu Zugausfällen und Verspätungen.

Vor allem Züge im Neckartal fallen aus

Betroffen sind insbesondere Nahverkehrszüge zwischen Stuttgart und Tübingen, aber auch die Strecken zwischen Stuttgart und Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sowie Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis). Außerdem ist die Zollernalb-Bahn zwischen Tübingen und Albstadt (Zollernalbkreis) von dem Streik betroffen.

Im Freiburger Raum fährt laut SWEG auf der Münstertalbahn ein Busnotverkehr. Auf der Elztalbahn und der Kaiserstuhlbahn fielen jeweils einzelne Fahrten aus. "Seit heute Nachmittag fallen außerdem die Züge auf der Achertalbahn sowie zwischen Biberach und Oberharmersbach aus, wo ebenfalls Busnotverkehre eingerichtet wurden", hieß es von einer Sprecherin am Mittwoch.

Kritik von der SWEG

Der jüngste Streik trifft bei der SWEG auf Unverständnis. Man müsse jetzt die gesamte Energie darauf verwenden, die Auswirkungen des Streiks für die Fahrgäste so niedrig wie möglich zu halten, so Aufsichtsratschef Uwe Lahl. Er warf der GDL vor, dass es der Gewerkschaft nur darum gehe, sich als zweite Gewerkschaft im Gesamtkonzern zu etablieren und damit an Macht zu gewinnen. Man habe einzelnen Mitarbeitern der SWEG-Tochter SBS eine leicht bessere Bezahlung angeboten. Die Mehrzahl habe aber darauf verzichtet.

Streikdauer ist offen

Reisende müssen mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Es sei auch möglich, dass Züge im Fahrtverlauf an Bahnhöfen stehen bleiben. Die SWEG empfiehlt, unter Umständen auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen. Wie lange der Streik dauert ist offen.

Die GDL hatte in den vergangenen Wochen immer wieder kurzfristig zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Wenn man die Warnstreiks im Sommer und Herbst mitrechne, sei es mittlerweile der 13. Streikaufruf, teilte die Gewerkschaft GDL mit.

Die GDL fordert, dass in der gesamten SWEG ein einheitlicher GDL-Tarif gilt, und nicht nur im Tochterunternehmen SWEG Bahn Stuttgart (SBS). Die SWEG lehnt das ab und will die SBS auch nicht dauerhaft übernehmen. Diese geht aus der ehemaligen Abellio Rail Baden-Württemberg hervor, die Ende 2021 in finanzielle Schieflage geraten war. Die landeseigene SWEG hatte das Unternehmen daraufhin für zunächst zwei Jahre übernommen.