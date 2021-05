Kurz vor Weihnachten 2020 ist in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) ein junger Imam gewaltsam gestorben. Seine Frau schob einen Überfall vor. Nun ist sie selbst verdächtig.

In der schwäbischen 15.000-Seelen-Gemeinde Ebersbach an der Fils im Kreis Göppingen blieb er immer ein Fremder: Shahid N., der Pakistaner. Und auch nach seinem Tod wissen die Nachbarn und selbst die engsten Angehörigen nicht viel von dem 26-Jährigen, dessen Leben von zwei wuchtigen Schlägen mit einem Vorschlaghammer am Ufer der Fils so jäh beendet werden sollte. Im vergangenen Jahr, kurz vor Weihnachten war das. Voraussichtlich bald soll vor dem Landgericht Ulm der Prozess gegen die Tatverdächtigen beginnen: Es sind die eigene Lebensgefährtin und der eigene Bruder.

Imam-Mord in Ebersbach macht Schlagzeilen bis Pakistan

Shahid N. stammte aus Gujrat im Nordosten Pakistans. Im Sommer herrscht dort oft eine brütende Hitze von weit über 40 Grad. Und in der Monsunzeit tritt der mächtige Fluss Chanab über die Ufer und überschwemmt die Straßen und Häuser von rund einer halben Million Menschen. Shahid N.s Vater wohnt noch dort. Dass der Sohn im Sarg aus der Fremde zurückkommen sollte, damit hatte er nie und nimmer gerechnet. Schließlich hatte er immer wieder Geld geschickt aus dem fernen Deutschland. Das verdiente Shahid N. mit Taxifahren und als Pizzabote. Damit wurde im fernen Pakistan das Elternhaus aufgestockt. Damit der Sohn dort einziehen kann, wenn er demnächst stolz und erfolgreich zurückkommt. Mit einer deutschen Frau und drei Kindern. Und jetzt? Die Ermordung des Sohnes, sie machte Schlagzeilen bis nach Pakistan: als Imam-Mord in Deutschland.

Spurensicherung der Polizei im Dezember 2020: An diesem Ort an der Fils bei Ebersbach (Kreis Göppingen) wurde der 26-jährige Imam tot aufgefunden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Bulling

Vorschlaghammer in der Fils gefunden

Es war am 21. Dezember, drei Tage vor Weihnachten, an einem dunklen, nasskalten Abend, als bei der örtlichen Polizei ein ungewöhnlicher Notruf einging: Eine Frau rief an, sie und ihr Mann seien beim Spaziergang an der Fils von zwei Unbekannten überfallen und niedergeschlagen worden. Ihr Mann liege schwerverletzt am Boden. Nur wenige Minuten später war die Polizei vor Ort und sperrte die unwirtliche Gegend ab. Die Freiwillige Feuerwehr von Ebersbach leuchtete alles taghell aus. Schnell wurde klar: An der Geschichte stimmt was nicht - und so etwas spricht sich herum in einer Kleinstadt. Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Reutlingen fanden dann einen mit Klebeband umwickelten Vorschlaghammer. Offenbar die Tatwaffe - und zwar ganz und gar nicht in der Richtung, die Stephanie S., die Partnerin von Shahid N., als Fluchtrichtung der Täter angegeben hatte.

Den kleinen Bruder aus Pakistan in der Wohnung aufgenommen

Dazu berichteten Nachbarn von massivem Beziehungsproblemen zwischen Shahid N., seiner deutschen Lebensgefährtin und Shahid N.s jüngerem Bruder Ali M. Der war im Jahr zuvor aus Pakistan zu seinem Bruder gezogen und lebte seither gemeinsam mit der Familie von Shahid N. und Stephanie S. und den drei Kindern in deren 70-Quadratmeter-Wohnung. Das sollte nicht gut gehen.

Liebesbeziehung hinter dem Rücken des Imams

Nicht lange vor seinem gewaltsamen Tod hatte Shahid N. selbst so schwer auf den jüngeren Bruder mit einem Hammer eingeschlagen, dass dieser ins Krankenhaus Esslingen eingeliefert werden musste. Der Grund für den Wutausbruch: Der Bruder und Stephanie S. hatten offenbar heimlich eine Beziehung begonnen - während Shahid N. bei der Arbeit war oder seinen immer stärker empfundenen religiösen Pflichten als Vorbeter in einer Moschee in Stuttgart-Bad Cannstatt nachkam. Erst als Stephanie S. auf den Koran schwor, dass zwischen ihr und Ali nichts sei, ließ der ältere vom jüngeren Bruder ab.

Staatsanwaltschaft Ulm: Mord aus niedrigen Beweggründen

Für die Staatsanwaltschaft Ulm ist die Sache klar: Die eigene Partnerin hat Shahid N. auf den einsamen Spazierweg am Filsufer gelockt, sein eigener Bruder hat ihn dort mit einem zuvor versteckten Vorschlaghammer getötet, um die "verborgen gehaltene Beziehung künftig ungestört ausleben zu können". Wenn das Ulmer Landgericht die Anklage bestätigt, wäre das eindeutig Mord aus niedrigen Beweggründen. Für die Mutter von Stephanie S., die sich jetzt um die drei Kinder ihrer Tochter kümmert, ist das unvorstellbar. Auch beklagt sie, die Ermittlungsbehörden würden private Dinge, die sie berichtet habe, jetzt gegen die Tochter verwenden. Die beiden Angeklagten verweigern in der Untersuchungshaft bislang jegliche Aussage.