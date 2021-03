per Mail teilen

In knapp 3 Wochen sind Osterferien. Viele Familien planen ihre Aktivitäten für die freie Zeit. Das Stuttgarter Gesundheitsamt mahnt, dennoch auf die Verhaltensregeln zu achten. Es sei verständlich, dass nach Monaten der Einschränkungen der Wunsch groß ist, neue Eindrücke zu sammeln oder Angehörige zu besuchen. Aber die Erfahrung zeige, dass Reisen bei der Ausbreitung des Coronavirus und auch der Mutationen eine große Rolle spielen, so der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt. Sein Appell: Die arbeitsfreie Zeit in den Osterferien nach Augenmaß genießen, die Verhaltensregeln beachten und möglichst auf Kontakte verzichten. Außerdem müssen bei einer Rückkehr aus Risikogebieten die Quarantäneregeln beachtet werden.