Der Ulmer Zoll hat bei mehrtägigen Kontrollen Anfang des Monats an der Autobahn 8 zwischen Mühlhausen und Aichelberg (Kreis Göppingen) unter anderem geschmuggelte Hundewelpen entdeckt.Die Zöllner fanden die vier Welpen im Alter von etwa fünf Wochen in einem rumänischen Kleintransporter. Sie sollten offenbar als Weihnachtsgeschenke nach Deutschland gehen. Sie befanden sich in schlechtem gesundheitlichem Zustand. Das Veterinäramt Göppingen kümmerte sich um die Tiere. In einem weiteren Transporter aus Rumänien fand der Zoll knapp 280 Liter Alkohol und mehr als 5.000 Zigaretten, getarnt unter anderem als Kinderspielzeug. Die Schmuggelware war zwischen Weihnachtspost nach England versteckt. Außerdem fanden die Beamten in verschiedenen Fahrzeugen Waffen. Unter anderem eine Schreckschusspistole, eine Luftdruckwaffe und ein Reizgassprühgerät in der Größe eines Feuerlöschers.