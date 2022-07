Geschäftsführer Nickel verlässt Rems-Murr-Kliniken

per Mail teilen

Marc Nickel, Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken, räumt seinen Platz. Im Rahmen eines Mediationsprozesses habe er erklärt, dass "er nach sieben erfolgreichen - aber auch sehr intensiven - Jahren als Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken sich einer neuen Aufgabe widmen und die Rems-Murr-Kliniken verlassen möchte", heißt es in einer Beschlussvorlage des Kreistags. Dieser soll Marc Nickel am kommenden Montag von seinem Amt abberufen. Im Rahmen des Mediationsprozesses haben sich die Beteiligten gemeinsam dazu entschieden, das Management zu verändern. Aus der Beschlussvorlage geht hervor, dass die Rems-Murr-Kliniken immer noch enorm unter den Auswirkungen der Pandemie leiden. Unter anderem heißt es: "Die Leistungszahlen sind unter dem gewohnten Niveau, da Patienten noch nicht wieder wie gewohnt Behandlungen wahrnehmen." Daher sei auch die wirtschaftliche Situation angespannt. Das Pflegepersonal sei erschöpft. In den nächsten Monaten übernimmt der Kaufmännischer Leiter André Mertel zusammen mit den Chefärzten für die nächsten Monate die Leitung.