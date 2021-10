Im Krieg geraubte Kirchenglocke aus BW an Tschechien zurückgegeben

Mit einem Gottesdienst wurde die 1944 von deutschen Soldaten geraubte Glocke zurückgegeben. Sie soll ein Symbol der Hoffnung, Völkerverständigung und des Friedens werden.



Jahrzehntelang hatte die katholische Kirche in Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen) eine Kirchenglocke, die im Zweiten Weltkrieg geraubt worden war. Sie sollte, so wie viele andere geraubte Glocken auch, zu Kriegsmunition verarbeitet werden.

Eingeschmolzen wurde die Glocke dann jedoch nicht, sondern später in Aichtal-Grötzingen genutzt. Nun hat eine Delegation der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Glocke zurück in ihre Heimatgemeinde, das tschechische Pist, gebracht.

Friedensglocken für Europa

Direkt nach dem Krieg war eine Rückgabe der Glocken gescheitert, der Kalte Krieg verhinderte solche Projekte. Weil dann in den 1950er und 1960er Jahren viele neue Kirchen gebaut wurden, wurden die Glocken leihweise dort aufgehängt, so auch die in Aichtal-Grötzingen. Nun werden mit dem Projekt "Friedensglocken für Europa" über 50 einst geraubte und hier genutzte Glocken nach und nach ihren Heimatgemeinden in Polen und Tschechien zurückgeben. Allerdings gehen nicht alle Glocken zurück - manche bleiben als sogenannte Dauerleihgabe in den deutschen Gemeinden.

Über 100.000 Kirchenglocken wurden beschlagnahmt

Der Diözese Rottenburg-Stuttgart zufolge hatten die Nationalsozialisten insgesamt über 100.000 Kirchenglocken beschlagnahmt, von denen rund 80 Prozent für Rüstungszwecke eingeschmolzen wurden. Die jetzt an das tschechische Pist zurückgegebene Glocke stammt aus dem Jahr 1649, wurde 1944 geraubt und hing seit 1955 in Aichtal-Grötzingen.