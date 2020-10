Eine Großkontrolle der Polizei am Donnerstag im Kreis Göppingen ist bereits zwei Tage zuvor auf Facebook angekündigt worden. Die Sache werde intern aufgearbeitet, sagte ein Sprecher der zuständigen Ulmer Polizei. Bereits am Dienstag tauchte die Ankündigung von Kontrollen auf Facebook und in diversen Blitzer-Gruppen auf. Trotzdem wurden von der Polizei an der B10 bei Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) 31 Fahrzeuge und 48 Personen kontrolliert. Bei vier Personen bestand der Verdacht auf Drogen. Ob ohne die Vorankündigung auf Facebook das Ergebnis ein anderes gewesen wäre, das lässt sich nur vermuten.