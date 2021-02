Die Wilhelma will mit einer Gepardenzucht beginnen. Der Stuttgarter Zoo, der sich auch um die Aufzucht bedrohter Wildtierarten kümmert, hat neben einem Geparden-Bruderpaar jetzt auch eine Gepardin.

Die Wilhelma will zum Schutz und Erhalt der Tiere mit einer Gepardenzucht beginnen. Deshalb hat der Stuttgarter Zoo neben einem Geparden-Bruderpaar jetzt eine Geparden-Katze bekommen. Die Weibchen heißt Nijara. Sie sei vor rund einer Woche aus dem Zoo Salzburg in die Wilhelma gekommen, so Raubtier-Kuratorin Ulrike Rademacher.

Die Geparden-Katze soll sich erst in Ruhe eingewöhnen

Die Gepardin lebt im Stuttgarter Zoo - wie oft auch in der freien Wildbahn - getrennt von den Männchen und trifft sie nur zur Paarung. Niara soll sich zunächst in Ruhe eingewöhnen und erst später im Jahr Herrenbesuch empfangen. Geparden sind in der Natur immer stärker bedroht. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Bestand der Raubkatzen um mehr als 85 Prozent gesunken. Schätzungsweise gibt es weltweit noch 6.700 Geparden in freier Wildbahn.