Stuttgart: Veranstaltung "s'Genussplätzle" soll die Innenstadt attraktiver machen

Auf dem Kleinen Schloßplatz in Stuttgart wird am Donnerstagabend die Veranstaltung "s'Genussplätzle" eröffnet. Damit will die Stadt den schlechten Ruf der Innenstadt verbessern.

Die Treppe zum Kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Von hier gingen die Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei im Juni los. Nach der Krawallnacht im Jahr zuvor war die Bestürzung groß. Die Freitreppe wurde an mehreren Wochenenden gesperrt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Durch die Krawallnacht im Juni 2020 ist die Stuttgarter Innenstadt in Verruf geraten. Ein Jahr später - im Juni 2021 - gab es erneut Auseinandersetzungen zwischen meist jungen Menschen und der Polizei. Dagegen will die Stadt unter anderem durch die Veranstaltung "s'Genussplätzle" angehen, die am Donnerstagabend eröffnet wird.

Sechs Stände von Stuttgarter Gastronomen

Bei "s'Genussplätzle" laden sechs Stuttgarter Gastronomen an ihren Ständen auf dem Kleinen Schlossplatz zum Essen und Trinken ein. Geplant sind unter anderem Ausschankwagen und Foodtrucks. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) war deshalb auf den Veranstalter "Pro Stuttgart" zugegangen. "Uns ist es wichtig, Akzente für eine gute Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt zu setzen", sagte Nopper.

Ziel: Ein anderes Publikum für den Kleinen Schloßplatz

Nopper will den Kleinen Schlossplatz in den Abendstunden für ein unterschiedliches Publikum attraktiv machen. "Der Kleine Schlossplatz ist in den vergangenen Monaten ein wenig in Verruf geraten", sagt Bärbel Mohrmann, die Geschäftsführerin von "Pro Stuttgart". Auch sie will für eine andere Atmospäre auf dem Kleinen Schlossplatz sorgen. "Der Platz soll zu einem Ort werden, an dem man mit Freunden abends ein Gläschen Wein trinkt und sich kulinarisch verwöhnen lässt."

Veranstaltung mit Corona-Einschränkungen

Der Bereich um die Stände auf dem Kleinen Schlossplatz wird durch Fässer und Kordeln abgegrenzt. An drei Einlassstellen erfasst das Sicherheitspersonal die Kontaktdaten der Besucher und kontrolliert die Einhaltung der 3G-Regeln (Genesen, geimpft oder getestet).