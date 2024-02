Stuttgarts OB Nopper empfiehlt der Stadtverwaltung in einem Rundschreiben, auf Gender-Sonderzeichen zu verzichten. Der Gesamtpersonalrat reagiert prompt.

Nachdem sich die baden-württembergische Landesregierung darauf geeinigt hat, dass Genderzeichen im offiziellen Schriftverkehr verboten werden, will Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) jetzt nachziehen. In einem Schreiben an alle Beschäftigten der Stadtverwaltung empfiehlt Nopper, nur noch in Ausnahmefällen zu gendern. Die Verwendung von Gender-Sonderzeichen soll im Vergleich zur Haltung der Landesregierung aber grundsätzlich zulässig bleiben.

Mehrheit der Bevölkerung lehnt Genderzeichen laut Umfrage ab

Aus Sicht des Oberbürgermeisters gibt es mehrere Gründe, warum Genderzeichen nicht sinnvoll seien. Sprache sei dadurch schwerer verständlich, es würden mehr Menschen ausgeschlossen statt eingebunden werden. Außerdem sei der Genderstern in der Bevölkerung nach wie vor unbeliebt.

Hintergrund: Warum wird in der Verwaltung ums Gendern gestritten? Entscheidungen zu einer gendergerechten Sprache gehen auf die sogenannte Dritte Option zurück. Damit gemeint ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017, mit dem der Eintrag eines dritten Geschlechts im Geburtenregister beschlossen wurde. 2018 setzte der Bundestag diesen Beschluss um. Seitdem kann neben "weiblich" und "männlich" auch "divers" bei der Geburt eingetragen werden. Damit stärkte der Bundestag vor allem die Rechte intersexueller Menschen, inzwischen wird die "Dritte Option" aber auch als mögliche Behörden-Angabe von allen anderen Menschen gesehen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen. Seitdem geht es darum, wie das Bundesverfassungsgerichtsurteil in allen Bereichen des Alltags seine Umsetzung finden kann. Wenn beispielsweise Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber keine Abmahnungen gemäß des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bekommen wollen, tun sie gut daran, Stellenanzeigen genderneutral zu gestalten. Hier hat sich seit einigen Jahren auch eine gängige Praxis mit dem Kürzel "(m/w/d)" für "männlich/weiblich/divers" etabliert. Es gibt allerdings auf Bundes- sowie Landesebene keine Gesetze, weshalb Verwaltungen und Behörden seit 2020 auf freiwilliger Basis Leitlinien zu einer geschlechtergerechten Sprache entwickelt und eingesetzt haben. Viele Unternehmen und Behörden setzen die Angleichung auch in anderen Bereichen fort, beispielsweise mit genderneutralen Toiletten oder zusätzlichen Toiletten-Angeboten.

Dabei bezieht sich Nopper auf eine repräsentative Umfrage des Statistischen Amts Stuttgart aus dem Jahr 2023. Die Auswertung habe gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Verwendung von Genderzeichen ablehne. Außerdem argumentiert der Oberbürgermeister, dass auch der Rat für deutsche Rechtschreibung in seiner Stellungnahme vom Dezember 2023 erneut für eine geschlechtergerechte Sprache, aber gegen die Verwendung von Gender-Sonderzeichen ausgesprochen hat.

Eine Gendersprache mit Gender-Sternen, Gender-Doppelpunkten und Gender-Pausen schließt mehr Menschen aus, als – möglicherweise mit guter Absicht – eingeschlossen werden.

Ansprache an Sprachgebrauch der Zielgruppe anpassen

Deshalb will der Oberbürgermeister die 2020 verabschiedete Vorlage zur "Umsetzung der geschlechtersensiblen Verwaltungssprache" außer Kraft setzen und neu fassen. Grundsätzlich dürften Mitarbeitende aber weiter Gender-Sonderzeichen einsetzen. "Verständlichkeit und Lesbarkeit sind maßgebend", heißt es im Rundschreiben des Oberbürgermeisters. Wer gendern möchte, sollte seine Entscheidung auch davon abhängig machen, "ob dies dem Sprachverständnis und Sprachgebrauch der adressierten Zielgruppe entspricht", so Nopper.

Gesamtpersonalrat in Stuttgart kritisiert das Rundschreiben

Der Gesamtpersonalrat der Stadt Stuttgart reagierte direkt auf das Rundschreiben. Denn auch ihm geht es um die richtigen Zielgruppen. In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister heißt es, dass Schreiben und Veröffentlichungen vom Gesamtpersonalrat auch künftig mit Genderstern verfasst werden. Denn durch die Nutzung des Gendersterns will er die Menschen unter den 16.000 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung ansprechen, "die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen lassen".

Es gebe also keinen Anlass, an der geübten Praxis etwas zu ändern. "Parallel wurde und wird auf vielen Ebenen und an vielen Orten die Vielfalt der Verwaltung gelobt, gelebt und befördert", heißt es weiter in dem offenen Brief. Es gebe beispielsweise die Kampagne "Stuttgart ist bunt", und die Landeshauptstadt beteilige sich jährlich mit einer Gruppe beim Christopher Street Day.

Wofür steht "LGBTQIA+", und was bedeutet "queer"? "LGBTQIA+" ist eine Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexual und für Asexual. Auf Deutsch steht das also für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer, intersexuell und asexuell. Damit werden sexuelle und geschlechtliche Identitäten beschrieben. Das + soll alle Menschen mit einbeziehen. Oft werden auch die Abkürzungen "LSBTI" oder "LSBTIAQ" verwendet. Sie stehen jeweils für die deutschen Übersetzungen. Der englische Begriff "queer" bedeutet "seltsam" oder "sonderbar" und stand damals für "schwul". Entsprechend wurde "queer" lange Zeit als Schimpfwort verwendet, hauptsächlich für schwule Männer. Seit Mitte der 1990er-Jahre wird der Begriff zunehmend als Selbstbeschreibung genutzt und damit positiv besetzt. Queere Menschen sind Menschen, deren sexuelle und/oder geschlechtliche Identität nicht in die gesellschaftliche Vorstellung passt. Sie sind zum Beispiel homosexuell, trans* oder inter*. "Queer" kann demnach als Sammelbegriff für alle Identitäten gebraucht werden, die irgendwie gefühlt "außerhalb der gesellschaftlichen Norm" liegen.

Wir gehen davon aus, dass es in der Stadtverwaltung Stuttgart bei über 16.000 Mitarbeiter*innen eine bedeutende Anzahl von Menschen gibt, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen lassen.

Debatte um Binden und Tampons auch auf der Herrentoilette

Erst im Herbst 2022 wurde aus demselben Grund im Stuttgarter Rathaus gestritten. Die Debatte um Menstruationsartikel auch auf der Herrentoilette machte bundesweit Schlagzeilen. Der Antrag für kostenlose Tampons und Binden auch auf Herrentoiletten kam von der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat. Im Haushalt wurden für das Pilotprojekt zur Gleichberechtigung von intersexuellen Menschen und Trans-Personen 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. OB Nopper hatte sich gegen das Angebot ausgesprochen. Die Diskussion zeige, wie weit sich Teile der Kommunalpolitik von den wirklichen Sorgen und Nöten der großen Mehrheit der Menschen entfernt hätten, sagte er damals.

Nopper im Wahlkampf: Stuttgart sollte für alle attraktiver Arbeitgeber sein

Im OB-Wahlkampf antwortete Nopper 2020 in einem Wahlcheck queerer Vereine und Verbände in Stuttgart auf die Frage, ob er Impulse plane, die städtischen Mitarbeitenden für die Vielfalt von Geschlechtern und sexueller Identitäten zu sensibilisieren, dass die Stadt Stuttgart "gerade auch für Menschen aus der LSBTTIQ-Community ein attraktiver Arbeitgeber" sein sollte. Grundsätzlich, so Nopper damals, "sollen alle Themen rund um Diversity in allen Bereichen der Stadtpolitik und der Verwaltung positiv erlebbar sein".